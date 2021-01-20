نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسم الاحتفال بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه عيون العالم أجمع إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم اليوم الموافق العشرين من يناير 2021 مراسم تنصيب الرئيس الجديد لأمريكا جو بايدن وقد تحولت العاصمة إلي ما يشبه الحصن المنيع وذلك نظرا للانتشار المكثف للأمن الوطني وتقام مراسم التنصيب في مبني الكونجرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن ويعد جو بايدن الرئيس رقم 46 لأمريكا وكانت تقام مراسم التنصيب سابقا في الرابع من شهر مارس ولكن تغيرت عام 1937 لتقام في العشرين من شهر يناير

مراسم التنصيب المنصوص عليها وهل سيكون هناك اختلاف هذا العام

عادة ما تبدأ مراسم التنصيب باستقبال الرئيس المنتهية ولايته في منتصف نهار هذا اليوم الرئيس المنتخب في البيت الأبيض وهذا قد لا يحدث هذا العام وخاصة بعد وجود أنباء عن عدم حضور ترامب مراسم حفل التنصيب

بعد ذلك يتجه الرئيسان برفقة أزواجهم لهم إلي مبني الكونجرس وتشارك في مراسم التنصيب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويشرف رئيس المحكمة العليا على أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية

تطلق بعدها المدفعية احدي وعشرين طلقة تحية للرئيس وبعدها يلقي الرئيس الجديد خطاب التنصيب

تبدأ المهمة الأولى للرئيس بعقد اجتماع مع مساعديه وأعضاء الكونجرس ويحضر الرئيس بعدها عرض احتفالي تشارك فيه العديد من الجهات العسكرية والمدنية والذي قد يكون مختلفا هذا العام في ظل انتشار جائحة كورونا

من هو جو بايدن الرئيس الجديد لأمريكا

الرئيس الجديد هو جوزيف روبينيت بايدن ولد في الثاني من نوفمبر عام 1942 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وهو الأكبر بين إخوته الأربعة عمل في البداية كمحامي متدرب ثم انتخب بمنصب قنصل لولاية نيوكاسل الأمريكية لمدة عامين وانتخب لأول مرة لمجلس الشيوخ عام 1972 وأصبح أصغر سادس سينيتور في مجلس الشيوخ ثم تولي منصب نائب الرئيس عام 2008 وذلك بعد انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح أوباما ويعد جو بايدن أكبر رئيس لأمريكا ويلقبه أتباعه بالرئيس المناسب لبلاد ويمتلك خبرة واسعة بالسياسة الخارجية كان من أكبر المعارضين للحرب الخليجية الثانية ولكنه أيد غزو العراق ويفضل الحوار مع إيران ومن أكبر الداعمين لإسرائيل وكذلك من الرافضين للعنصرية

ومن المترقب اليوم أن يقوم بايدن بتوقيع 17 مرسوم رئاسي للتراجع عن بعض التدابير التي اتخذها ترامب.

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