رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2021 app.moe.edu.kw بالرقم المدني

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عمر شويل - جدة رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2021 زاد الإقبال عليه خلال الساعات الأخيرة بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الطلاب 2021 بالرقم المدني من خلال للمرحلتين المتوسطة والابتدائية، بالإضافة إلى أن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية الكويت سيكون متاح من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر أو نتائج المرحلة الثانوية العامة في الكويت في جميع المدن الكويتية، فور إعلان الوزارة عن إطلاق النتائج بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.

نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2021

الفترة المقبلة ستشهد إطلاق نتائج الصف الثاني عشر 2021 الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات في الكويت، ويمكن الاستعلام عنها عبر رابط نتيجة الصف الثاني عشر وهو رابط وزارة التربية والتعليم الإلكتروني بالرقم المدني.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2021

على من يرغب في الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة من خلال الإنترنت، أن يقوم بإتباع الطريقة التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

النقر على تبويب الاستعلام عن باقي المراحل.

كتابة الرقم المدني.

بعدها نقوم بالضغط على تبويب بحث كما يظهر في الموقع من أجل الاستعلام.

مع الأخذ في الاعتبار أنه ليست جميع النتائج قد تم رفعها، ولكن يمكن الاستعلام عن المدارس التي رفعت النتائج حتى هذه اللحظة من خلال موقع الوزارة.

موقع المربع الإلكتروني 2021 نتائج الطلاب

نوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تحري الدقة، مشيرةً إلى أن موقع وزارة التربية الكويتية هو الموقع المسؤول عن الإعلان عن النتائج، وفيما يخص نتائج الصف الثاني عشر فعلى الطلاب الانتظار حتى تنتهي الوزارة والمؤسسات التعليمية المسؤولة عن التصحيح والرصد من الانتهاء، ثم بعد ذلك سيتم إطلاق النتائج ويمكن الاستعلام بالرقم المدني عن نتائج الطلاب الكويت 2021.

وفي العاصمة الكويت، يظهر العديد من المدارس بنتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة، منها مدرسة الحباب بن المنذر الابتدائية للبنين، ومدرسة محمد الفايز الابتدائية للبنين بالإضافة إلى ابن سينا الابتدائي للبنين أيضًا، وغيرها من المدارس التعليمية التي تتابع المنطقة التعليمية بالعاصمة للمرحلة المتوسطة، منها خولة المتوسطة للبنات المشتركة والشامية المتوسطة للبنات المشتركة.