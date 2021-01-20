الاستعلام نتائج الصف الثاني عشر فى الكويت الفصل الدراسي الاول 2021 على موقع وزارة التربية الكويتي

نتائج الصف الثاني عشر فى الكويت يعيش حولها أعداد كبيرة من طلاب والسادة أولياء الأمور أجواء الانتظار والترقب وذلك عقب تأكيدات العديد من الرسمية على ان نتائج طلبة إتمام الثانوية العامة فى الكويت ستكون معلنة فى غضون وأعقاب الساعات القليلة المقبلة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس والرقم المدني، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان الخطوات الصحيحة لإجراء الاستعلام عن ن تلك النتائج باستخدام موقع وزارة التربية الكويتي.

نتائج الصف الثاني عشر فى الكويت

بشكل مؤخر أنهت وزارة المصادر التربية والتعليم الكويتية من سير عقد جميع اختبارات الطلاب فى اتمام شهادة إتمام الثانوية العامة داخل الكويت، عليه أشارت وزارة التعليم الكويتية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بشكل مؤخرا على أن تبدأ مدارس الكويت على رفع نتائج الطلاب برقم الهوية على موقع وزارة التعليم الكويتي و المربع الإلكتروني، على أن يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حيال تلك المواقع التي نتابع مع حضراتكم الان خطوات الوصول إليها.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت

أشارت وزارة التعليم الكويتية على ان نتائج طلبة الكويت سيتم اعتماد ظهورها اون لاين وذلك على مستوى جميع مدارس الكويت اون لاين، حيث أشار معالي وزير التربية والتعليم الكويتي على أنه لم يصبح الذهاب الى المدارس شرطاً لمعرفة نتائج الطلاب، على أن تأتي خطوات استعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي من هنا

اختيار ايقونة نتائج طلاب الصف الثاني عشر بالكويت

تسجيل الرقم المدني

تسجيل اسم الطالب الرباعي

النقر على ايقونة استعلام

وسوف تظهر أمامكم جميع المعلومات المطروحة حيال تلك النتائج اون لاين مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.