شهايد نتائج طلاب الكويت من وزارة التربية عبر موقع مربع الكتروني 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم الكويتية بياناً، أن احصائيات المدارس يتم رفعها عبر موقع مربع الكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني لمختلف التخصصات، وتتوفر نتيجة الصف الثاني عشر وكافة الصفوف من خلال المربع الالكتروني ٢٠٢١ للنتائج، وأوضحت وزارة التربية نتائج الطلاب للاستعلام عبر app.moe.edu.kw، كما بينت أن نتائج طلاب الكويت هذا الفصل بها بعض القصور، ويجب العمل علي إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

نتائج طلاب الكويت عبر مربع الكتروني

جدير بالذكر قبل أن نستعلم عن نتائج الثانوية العامة بالكويت، أن نعلمكم بأخر تطورات وزارة التربية حيث تعمل علي حل المشكلة الحالية التي تواجه البلاد، وأكدت الوزارة أن العمل علي عودة المدارس تدريجياً ستكون خطة ناجحة، وسيتم العمل علي تقليل الخطر قدر الإمكان، ودراسة الوضع حتي يتم الدمج بين التعليم الإلكتروني عبر بوابة الكويت التعليمية، ومن خلال مدارسكم.

أتضح لنا من خلال الأيقونة السابقة، مجموع المدارس التي رفعت النتائج حتي هذه اللحظة، ونؤكد لكم أن موقع طالب المقدم من بوابة الكويت الإلكترونية، يوفر لكم النتائج بكل سهولة الآن.

رابط المربع الالكتروني 2021 للنتائج

وفرنا لكم الآن رابط موقع مربع الكتروني لاستعلام نتائج الطلاب في الكويت بمختلف المراحل الدراسية، وكل ما عليكم هو الولوج إلي رابط موقع النتائج من التربية والتعليم، يتم بعدها كتابة الرقم المدني الخاص بكم، وبالأخير يتم الضغط علي بحث، وإذا لم تظهر نتيجة الثانوية العامة بالكويت الخاصة بكم، يمكنكم الدخول إلي احصائيات المدارس للتمكن من التعرف علي أخر المستجدات.