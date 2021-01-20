أخبار اليمن : اجتماع للأمانة العامة للمؤتمر برئاسة الأمين العام

اجتماع للأمانة العامة للمؤتمر برئاسة الأمين العام
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن اجتماعاً للأمانة العامة صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقد رحب الأمين العام بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الأمانة العامة، معبراً عن شكره للزملاء القدامى الذين أداروا بعض دوائر الأمانة العامة خلال الفترات الماضية.
واستعرض أمين عام المؤتمر أبرز التوجيهات الصادرة عن رئيس المؤتمر في اجتماعه بالأمانة العامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ تلك التوجيهات وبما يجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام الوطنية في مواجهة العدوان والحصار والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، ورفض أي استهداف خارجي لأي مكون يمني.
وأشار الأمين العام إلى أهمية استيعاب الجميع لمتطلبات المرحلة وضرورة العمل بروح الفريق الواحد والنهوض بالعمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام خلال المرة القادمة.
وأكد أمين عام المؤتمر على أهمية أن تعد دوائر الأمانة العامة برامج عملها في إطار توجيهات رئيس المؤتمر وبما يتناسب مع ظروف وإمكانيات المؤتمر الحالية على أن تكون تلك البرامج جاهزة خلال الاجتماع القادم.
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