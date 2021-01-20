لم ينم حتى منتصف الليل.. كيف قضى ترامب "ليلة الوداع"؟

لا يزال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب صانعا للأحداث، حتى في ساعاته الأخيرة داخل البيت الأبيض مع استعدادات تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت مصادر مقربة من البيت الأبيض، إن ترامب أمضى ليلته الأخيرة في العمل على إصدار قرارات العفو، وتوقيع الأوراق النهائية قبل منتصف الليل بقليل، وفق وسائل إعلام أميركية.

وكانت ابنته إيفانكا معه حتى الساعة 10 مساء، ثم غادرت لإجراء مكالمات هاتفية مع بعض الأشخاص الذين تم العفو عنهم حتى الساعة 2 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأصدر ترامب، الثلاثاء، العشرات من قرارات العفو أو تخفيف الأحكام، أبرزهم لمصلحة المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون.

وعملت إيفانكا بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، على ملف العفو الخاص بالعدالة الجنائية عن مرتكبي جرائم غير عنيفة.

وأضافت المصادر أن مشاعر الرئيس بدت مختلطة مع مغادرة الأسرة البيت الأبيض صباح الأربعاء.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر في البيت الأبيض، أن ترامب "كان مرتاحا لترك ضغوط الرئاسة وراء ظهره".

وعند خروجه من البيت الأبيض متوجها إلى مروحية "مارين ون"، قال ترامب للصحفيين إنه "شرف العمر" أن أكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وأنه يريد فقط أن يرحل ويقول "وداعا".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب أعرب عن أمله بألا يكون الوداع طويلا.