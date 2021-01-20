إنفوجراف.. إرث ثقيل فى انتظار بايدن بالبيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - يجرى اليوم حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، وسط ترقب العالم كله للمواقف التى ستخرج عن الرئيس الجديد وإن كان قد برزت ملامحها من تصريحاته السابقة، إذ يعتزم الرئيس الجديد العدول عن نهج ترامب فيما يتعلق بالهجرة وتغير المناخ، مع التحرك فى الوقت نفسه لتشديد قواعد تصدى الحكومة لأزمة فيروس كورونا.





وباء كورونا

لعل أكبر تحدى ينتظر الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، هو جائحة فيروس كورونا، إذ أعلن أنه سيسعى لتمرير مقترح لإنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار من أجل تسريع توزيع لقاحات الوقاية من الفيروس.

الاقتصاد

ومن ملف كورونا إلى ملفات آخرى، تتوالى فيها التحديات التى تنتظر جو بايدن بعد تنصيبه اليوم، حيث يأتى ملف الاقتصاد على قائمة تلك القضايا، إذ تعهد بايدن أيضا بإلغاء الكثير من التخفيضات الضريبية التى أقرها ترامب للشركات والأثرياء بمجرد تولى السلطة.

نظام الهجرة

أعلن بايدن عزمه تقديم مشروع قانون واسع النطاق للكونجرس قد يقنن وضع ملايين المهاجرين الذين يعيشون فى الولايات المتحدة دون تصريح قانونى.

المناخ

أما الملف الآخر على أجندة الحزب الديموقراطى، فهو اتفاق باريس للمناخ، حيث من المقرر إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية المبرمة قبل 5 سنوات لتفادى التداعيات الأسوأ لتغير المناخ.

الرعاية الصحية

فيما يتعلق بمعادلة الرعاية الصحية، أعلن بايدن أن إدارته ستوفر تغطية رعاية صحية شاملة، تقلل من أسعار العقاقير التى تستلزم وصفة طبية، وأقساط التأمين، والتكاليف التى تدفعها من الجيب.

العلاقات الدولية

تعهد بايدن بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا وإخطار موسكو بنيته هذه سيكون على الأرجح إحدى أولى خطواته.

الشرق الأوسط

كما أن الشرق الأوسط يعتبر ملفا شائكا فى السياسية الخارجية للولايات المتحدة، إذ وعد بايدن بإلغاء فورى لحظر السفر الذى فرضه ترامب على إيران ودول أخرى معظمها ذات أغلبية مسلمة.

العنصرية

يأتى ملف العنصرية فى الولايات المتحدة ضمن أولويات بايدن خصوصا بعد حادث مقل جورج فلويد، وهو ما يتطلب إجراءات تهدف الى خفض التوتر وتأكيد على الحقوق الكاملة للسود داخل الولايات المتحدة، دون إجراءات متسرعة تجاه النقابات الشرطة بمختلف الولايات.