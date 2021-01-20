الجامعة العربية ترحب بالتقدم المحرز فى ملتقى الحوار السياسى الليبى

وأشاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية فى ليبيا أمس الثلاثاء، بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة، ودعا الأطراف الليبية إلى الاستمرار فى هذا الجهد المهم والتحلى بالروح الوطنية فى سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كافة مساراتها المختلفة.
كما أثنى المصدر على الجهد الذى تقوم به البعثة الأممية فى رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، وأكد على التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفانى وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.
وذكر المصدر أن الأمين العالم لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالسيد يان كوبيش بمناسبة تعيينه مبعوثاً أممياً جديداً لليبيا، حيث تبادلا الرؤى بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية، واتفقا على تكثيف العمل الأممى العربى المشترك فى سبيل التوصل إلى تسويةوطنية خالصة للوضع فى البلاد.
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