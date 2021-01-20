شاهد .. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - غادر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة قبل تنصيب منافسه الديمقراطى الفائز بالانتخابات الرئاسية جو بايدن.





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