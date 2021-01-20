شاهد.. مشاجرة عنيفة بأحد المطارات العربية والسبب غريب

وقعت مشاجرة عنيفة داخل مطار بيروت بين سائقي التاكسي وسيارات الفنادق التي ترسل سياراتها لنقل المسافرين لقضاء فترة الحجر الصحي. وكانت قناة "الجديد" اللبنانية في وقت سابق اعلنت أنّ مطار بيروت سيبقى مفتوحًا لحركة الطائرات. وشددت القناة علي أنه سيكون هناك الزامية بقاء الوافدين الى لبنان اسبوعًا في الفندق. يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ الخميس 14 يناير الجاري وحتى 25 منه، وهي قابلة للتمديد وفق النتائج.

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