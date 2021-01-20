رابط نتائج الصف الثاني عشر وكافة المراحل التعليمية بالكويت moe.edu.Kw

المربع الإلكتروني moe.edu.Kwn، يبحث الآلاف من طالبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة داخل دولة الكويت عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2020 _2021 ماعدا الصف الثاني عشر الذي من المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الثاني عشر غداً الخميس الموافق الواحد والعشرين من يناير الحالي وذلك حسب ما أعلن عنه مُتحدث مسئول عن وزارة التربية والتعليم الكويتية، ويمكن لجميع طلبة المرحلتين الإبتدائي والمتوسط الاستعلام عن النتيجة برقم المدني بإتباع خطوات بسيطة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.Kwn.

رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2020 _2021

لقد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 من يناير 2021 نتيجة كلاً من المرحلتي الإبتدائية والمتوسطة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم الكويتي، حيثُ أطلقت وزارة التعليم الكويتي عدد من المنصات الإلكترونية التعليمية بهدف تطبيق نظام التعليم عن بُعد المُتبع في معظم البلاد بهدف مواجهة فيرس كورونا، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الإطلاع عن نتيجة من خلال اتباع الأتي:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويتي

تسجيل الرقم المدني الخاص بالطالب على صحه تسجيله

الضغط على خانة بحث

لينتقل الطالب لصفحة عرض الدرجات للاستعلام عن كافة درجات المواد الدراسية

هنا يمكن للطالب طبعة شهادة الدرجات الخاصة به.

وفي مؤتمر صحفي تحدث مسئول عن وزارة التعليم الكويتي موضحاً عن نسبة النجاح قائلاً أن نسبة النجاح هذا العام معدلها أعلى من الأعوام السابقة، كما أعلن المصدر عن أسماء أوائل الصفوف التعليمية، والذي يجب ذكره هو أنه إلى الآن لم يتم رفع نتائج جميع المدارس على مستوى الدولة حيثُ وصل مجموع المدارس الذي تم رفع نتائجها 112 مدرسة في المناطق التعليمية الأتية (منطقة الجهراء التعليمية والتربية الخاصة ومبارك الكبير وحوالي و منطقة الفروانية وكذلك العاصمة والأحمدي) وجاري رفع نتائج باقي المدارس المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية الكويت، ولقد أوضحت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق اختبارات كافة المناهج التعليمية بشكل دقيق في وقت وجيز وفور الانتهاء من عملية التصحيح داخل حجرات الكنترول تم اعتماد النتيجة وبدأت في رفعها عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم الكويتي.