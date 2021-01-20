انفجار ضخم يهز مدريد وفيديو يرصد الدمار

سمع دوي انفجار قوي مجهول المصدر، بعد ظهر الأربعاء، في مبنى في وسط مدريد على ما ذكر التلفزيون الوطني الإسباني وشهود.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى وقوع ضحايا.

وقال التلفزيون إن الانفجار "قوي جدا" وأدى إلى انهيار 3 طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.

وقالت خدمات طوارئ مدريد ان فرق انقاذ ومكافحة حرائق وشرطة هرعت الى وسط المدينة عقب سماع دوي الانفجار الهائل.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تندلع من مبنى وركاما متناثرا في شارع بوسط مدريد، وفق هيئة البث الاسبانية تي في اي، التي اضافت ان انفجارا وقع في مبنى قريب من دار مسنين.

وقالت ليري ريباراز ( 24 عاما)، المقيمة قرب معلم بويرتو دي توليدو، لاسوشيتد برس، انها سمعت دويا هائلا.

وأضافت "لم نعلم مصدر الدوي. واعتقدنا انه من مدرسة. صعدنا لأعلى الى سطح المبنى وتمكنا من رؤية هيكل مبنى والكثير من الدخان الرمادي".