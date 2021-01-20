عاجل.. استقالة وزير دفاع ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة cnn، فى نبأ عاجل، منذ قليل، باستقالة وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة جيفرى روزن اليوم.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة cnn، فى نبأ عاجل، منذ قليل، باستقالة وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة جيفرى روزن اليوم. وبدأت منذ قليل، فعاليات تنصيب الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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