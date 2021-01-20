قبل حلف اليمين بايدن يغرد : إنه يوم جديد فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - غرد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قبل دقائق من تنصيبه رسميا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية رقم 46.



جدة - نرمين السيد - غرد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قبل دقائق من تنصيبه رسميا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية رقم 46. وكتب "بايدن" : "إنه يوم جديد فى أمريكا". وبدأت منذ قليل، فعاليات تنصيب الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

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