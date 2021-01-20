خطاب الوداع.. ميلانيا ترامب: تشرفت بأن أكون سيدة أمريكا الأولى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، إثر الكلمة التى ألقاها، صعدت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى إلى المنصة لفترة وجيزة، وقالت: "كان أعظم شرف لى أن أكون السيدة الأولى".

وكان الرئيس السابق قد قال فى كلمته: "تشرفت بأن أكون رئيسا للولايات المتحدة 4 سنوات، حققنا الكثير من الأشياء الاستثنائية فى تلك الفترة، سوف أعود مجددا بطريقة أو بأخرى".

وفى تصريحاته الختامية كرئيس، وعد دونالد ترامب بـ"القتال دائما"، كما وجه الشكر إلى نائبه مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس والكونجرس، وفقا لما نشرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وتمنى ترامب التوفيق لإدارة بايدن القادمة، قائلا: "أتمنى للإدارة الجديدة حظا ونجاحا كبيرا، أعتقد أنهم سيحققون نجاحا كبيرا"، مضيفا: "لديهم الأساس للقيام بشىء مذهل حقا".