عاجل.. موكب بايدن يتجه نحو الكونجرس لبدء مراسم التنصيب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن موكب بايدن يتجه نحو البيت الأبيض والكونجرس لبدء مراسم التنصيب.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن موكب بايدن يتجه نحو البيت الأبيض والكونجرس لبدء مراسم التنصيب. وسيدلى بعد قليل، الرئيس المنتخب جو بايدن، اليمين، ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

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