شاهد.. الحقيبة النووية بحوزة ترامب لدى مغادرته واشنطن قبل تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، نقل أحد مساعدى ترامب الحقيبة التى تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التى غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التى توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله فى ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أى فى منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلى).

وتخلى ترامب، عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وقرر عدم حضور حفل تنصيب بايدن، لأول مرة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذى قاد البلاد فى فترة بين 1865 و1869.

وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، فيما ستصبح الحقيبة التى بحوزة ترامب غير صالحة.