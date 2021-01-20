جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بوصول الرئيس السابق جورج بوش وزوجته لورا يصلان الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بوصول الرئيس السابق جورج بوش وزوجته لورا يصلان الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن. وبدأ وصول الوفود المشاركة فى حفل تنصيب بايدن منذ قليل، ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جورج بوش وزوجته يصلان الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.