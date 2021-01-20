اختبارات الرخصّة المهنية للمعلمين وكيفية التسجيل

امتحان الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات هو امتحان تقدمه لجنة تقويم التعليم والتدريب ، والغرض منه هو المقارنة بين المعلمين والمعلمات العاملين في مهن التدريس في المملكة العربية السعودية واختيار الكوادر المهنية المهنية. قياس قدرات المعلمين والمعلمات والتأكد من حصولهم على جميع المؤهلات والتدريب اللازمين. أجرت لجنة تقييم التعليم والتدريب امتحان الترخيص المهني لقياس مدى استيفاء المعلمين للحد الأدنى من المعايير التي يجب على المعلمين الجدد الوفاء بها قبل أن يتمكنوا من ممارسة مهن التدريس في المدارس السعودية. سيتم استخدام النتائج من قبل ديوان الخدمة المدنية ومقارنتها بين المتقدمين للوظائف التعليمية المختلفة.

متى ستبدأ اختبارات الرخصّة المهنية

أكدت الهيئة السعودية لتقييم التعليم والتدريب أن دورها الفعلي يعتمد على إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ، وأشارت الهيئة إلى أن نحو 50 ألف معلم ومعلمة يمكنهم اجتياز اختبار القدرات لعام 1435 هـ ، ولا يحتاجون إلا لدفع 100. يمكن الحصول على هذا التصريح مقابل تكلفة الريال ، وسيتعين اختبار الباقي على مدى السنوات الأربع القادمة. أكد محافظ الدريس بالإدارة العامة للتراخيص المهنية أن الحصول على التراخيص المهنية للمعلمين والمعلمات يجب أن يرتبط بالعلاوة السنوية التي تحددها وزارة التعليم السعودية وربطها بها. وأكد أنه بالنسبة لأولئك الذين اختبروا قدراتهم مسبقًا ، سيكون موعد امتحان الترخيص المهني للمعلمين والمعلمين هو 6 ديسمبر. تم تخصيص الفترة من 15 ديسمبر إلى 28 ديسمبر لجميع المعلمين للتسجيل العام ، وسيبدأ الاختبار المهني في 23 يناير من العام الجديد في عام 2021.أما الامتحان التربوي فسيُعقد في 20 مارس 2021 ، لأن السلطات ستعلن نتائج الامتحان في 30 مايو 2021. سيحتاج قادة المدارس ومستشارو الطلاب والمشرفون التربويون إلى رخصة مهنية ، وبالنسبة للمديرين: يقال أن هذا ليس له علاقة بالامتحان ، فهذه التخصصات تخص وزارة التربية والتعليم.

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انقر على أيقونة الاختبار المتاحة للتسجيل.

اختر اختبار قدرة المعلم. انقر فوق تسجيل.

اقرأ التعليمات وانقر فوق “متابعة” عند تحديد الاختبار المحوسب.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق التالي.

اختر موقع الاختبار والتاريخ المناسب لإجراء الاختبار.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى اكتمال التسجيل.

وفق الضوابط التالية رسم الترخيص المهني (300) ريال: (100) ريال لامتحان الترخيص المهني للتعليم العام.

(100) ريال ، تستخدم في اختبارات الترخيص المهني.

(100) رسوم إصدار أو تجديد أو ترقية الرخص المهنية.

تكلفة إعادة اختبار الرخصة المهنية: (100) ريال مقابل إعادة اختبار رخصة مهني التعليم العام.

(100) ريال مقابل إعادة اختبار الرخصة المهنية للخبراء.

المعيار الأول: الالتزام بقيم الإسلام الوسطية وأخلاقيات المهنة وتعزيز الهوية الوطنية.

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر.

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.

المعيار الخامس: معرفة المتعلم وطرق تعلمه.

المعيار السادس: فهم المحتوى المهني وطرق التدريس.

المعيار السابع: معرفة طرق التدريس العامة.

المعيار الثامن: خطة التدريس والتنفيذ.

المعيار التاسع: خلق بيئة تعليمية تفاعلية وداعمة للمتعلمين.

المادة 10: التقييم

خطوات التسجيل في الاختباررسوم التسجيل في الاختبارشروط التقديم على الاختبار

بهذه الطريقة ، نعرف جميع المعلومات المتعلقة بامتحان الترخيص المهني الذي يجب على جميع المعلمين اجتيازه من أجل الحصول على الممارسة المهنية لامتحان الترخيص المهني.