رابط نتائج الثاني عشر بالرقم المدني .. 102 مدرسة بالكويت قامت برفع النتائج على الموقع

نتائج الثاني عشر للطلاب بالكويت بعد أن قامت 102 مدرسة برفع الدرجات عبر موقع الوزارة الآن، حيث انتهى طلاب الدور الثاني والتعليم المنزلي الامتحانات الإلكترونية الخاصة بهم وقامت كل مدرسة منفردة بالتصحيح الإلكتروني وتنزيل النتيجة عبر الرابط العام لوزارة التعليم ليقوم الطلاب باستخراج الأرقام إلكترونيا بالرقم المدني الخاص بهم وذلك من الصف الرابع وحتى الثاني عشر.

رابط وزارة التعليم بالكويت

نتائج الصف الثاني عشر (الدور الثاني – المنزلي)

تم اليوم الأربعاء 20 يناير الإعلان عن تنزيل المدارس بشكل متتالي لنتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية بالكويت عبر موقع الوزارة الرسمي لاستخراج الأرقام، وارتفع عدد المدارس لتبلغ 102 مدرسة، ويتم إعلان بقية المدارس بنهاية اليوم ليعرف جميع طلاب الدور الثاني والتعليم المنزلي النتائج الخاصة بهم، وتكون قوائم أسماء المدارس كالتالي:

المدرسة اسم المنطقة التعليمية العدد أسماء المدارس منطقة حولي 15 قائمة أسماء المدارس التربية الخاصة 1 أسماء المدارس منطقة مبارك الكبير 7 قائمة أسماء المدارس الجهراء 14 أسماء المدارس منطقة التعليم الديني 1 قائمة أسماء المدارس الفروانية 13 أسماء المدارس منطقة العاصمة 24 قائمة أسماء المدارس الأحمدي 27

يقوم الطالب بالدخول على رابط الوزارة، وسيتم عرض أسماء المدارس التي قامت بتنزيل النتائج. يتم اختيار ايقونة ” باقي المراحل” أعلى صفحة التسجيل. تظهر للطالب صفحة استخراج نتائج الثاني عشر. يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني فقط. يبدا بحث الطالب عن الأرقام.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب

ويكون اختبارات جميع الطلاب بالدور الأول أو الثاني أو حتى التعليم المنزلي إلكترونيا بشكل كامل، حيث يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بالدولة باستخدام أحدث السبل التكنولوجية الحديثة في التعلم والتلقي، وجاء الحرص أيضا على التعليم التكنولوجي بسبب انتشار وزيادة اعداد الإصابات بفيروس كرونا، حيث كان من قرارات الوزارة وقف الدراسة بالمدارس واستمرار التعليم الإلكتروني عبر منصات الدولة المختلفة والقنوات التعليمية لإتمام التعليم الإلكتروني عن بعد.