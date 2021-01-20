"شرف العمر".. آخر كلمات ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض

"شرف العمر".. آخر كلمات ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيضغادر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته متوجها إلى فلوريدا، حيث لن يشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وتحدث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على أربع سنوات" تمثل "شرف العمر".

واستقل ترامب وزوجته الطائرة المروحية الرئاسية "مارين وان" متوجها إلى قاعدة أندروز، التي وصلها، قبل أن يكمل إلى فلوريدا.

ولدى وصوله إلى القاعدة، قال ترامب "حققنا الكثير من الإنجازات خلال السنوات الأربع". و"سأعود بطريقة أو بأخرى"، متمنيا "حظا عظيما للإدارة الجديدة".

وأعاد ترامب التذكير بما حققه في الانتخابات الأخيرة "حصلنا على 75 مليون صوت وهذا رقم تاريخي في سجل أي رئيس".

وتطرق ترامب إلى جائحة كورونا، "أصبنا بضربة كبيرة جراء كورونا كباقي العالم"، مكررا اتهام الصين بالتسبب به. وقال لقد "طورنا اللقاح المضاد لكورونا في 9 أشهر بدلا من 9 سنوات".

وقدم ترامب شكره لعائلته ومعاونيه الذين عملوا معه في السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسهم نائبه مايك بنس.

وسيحضر بنس مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في موقف مخالف للرئيس الذي يرفض حتى الآن التطرق إلى الرئيس الجديد بالاسم.

وبالتزامن، يصل بايدن إلى كاتدرائية سان ماثيو، حيث وصل عدد من المسؤولين هناك أبرزهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

وحفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، جو بايدن، سيكون مشتملا على وجود أكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني، وقوات فرض القانون الأخرى، محولا واشنطن إلى قلعة محصنة فيما سيكون أكثر حفل تنصيب محصن في تاريخ الولايات المتحدة.

سيصل الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى مبنى الكابيتول في الحادية عشر صباحا، بحسب الجدول المعلن من قبل إدارة الحفل، وسيبدأ برنامج الافتتاح بعدها بخمسة عشر دقيقة والمتكون من صلاة يتلوها الأب ليو ج. أودونوفان.

وسيتلو الصلاة قراءة تعهد بالولاء، ثم يتلو هذا قراءة للنشيد الوطني من قبل المطربة، ليدي غاغا، وقراءة أشعار من قبل، أماندا جورمان، وبعدها أغان للمغنية، جنيفر لوبيز.

وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 46 بصورة رسمية في الساعة الثانية عشر ظهرا.

بعدها بساعتين ونصف، سيضع بايدن إكليلا من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية، على قبر الجندي المجهول، وسيرافقه نائبته، كامالا هاريس، وزوجها، دوغ إمهوف، والرؤساء، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، وجورج دبليو بوش، وزوجته، لورا بوش، وبيل كلينتون، وزوجته الوزيرة السابقة، هيلاري كلينتون.

وفي الثالثة والنصف سيتلقى بايدن مرافقة عسكرية توصله إلى البيت الأبيض ليبدأ مهامه رسميا.

(قناة الحرة)

