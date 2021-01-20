نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع، الأربعاء، أن تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء تعزيزا متزايدا لقوات الحرس الوطني. ويقع مبنى المحكمة العليا على بعد شارع من مبنى الكونغرس الأميركي، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنصيب بايدن.. إخلاء المحكمة العليا بعد "تهديد بوجود قنبلة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.