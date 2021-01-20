نصف مليون دولار.. عملية تنظيف البيت الأبيض بعد رحيل ترامب

لم تمض ساعة على مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعائلته، البيت الأبيض، الأربعاء، حتى بدأ عمال الإقامة الرئاسية في تنظيف وتعقيم المكان قبل دخول الرئيس المنتخب، جو بايدن، في عملية ستكلف نحو نصف مليون دولار.

وفي حين يتابع العالم مراسم غير مسبوقة، لتسلم الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مقاليد الحكم، ستجري عملية تعقيم دقيقة للمنزل الرئاسي تستمر قرابة 5 ساعات.

وستكون عملية التنظيف دقيقة وشاملة، ولن تهمل أي ركن أو جزء من مقر الإقامة الرئاسية، خصوصا بعد إصابة ترامب والعديد من مستشاريه والمقربين منه بالفيروس، وكذلك بسبب عدم التزامه بإجراءات الوقاية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأبدى بعض مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب، الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثامن والسبعين، رغبتهم في عدم دخول بايدن البيت الأبيض مباشرة، والبقاء في مكان الضيافة "بلير هاوس" حتى انتهاء عمليات التعقيم .

وسيكون على عمال التنظيف أن ينتهوا بسرعة من تنظيف وتعقيم نحو 132 غرفة، وستة طوابق، ونحو 600 نافذة وباب، و35 حماما، و5 مطابخ، وسلالم ومصاعد، إضافة إلى الأثاث الداخلي.