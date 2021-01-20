أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرؤساء الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فقد وصل أوباما وزوجته، وكلينتون وزوجته إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في تنصيب بايدن.
ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بتوقيت الولايات المتحدة والسابعة مساءً بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسيكون الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب أول رئيس منذ عقود يغيب عن حفل تنصيب خليفة بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوباما وكلينتون يصلان إلى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.