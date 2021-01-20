بلغت 500 متر.. الثلوج تغطي دولة عربية

تعرضت لبنان لتساقط امطار غزيرة وصلت حد السيول في مختلف المناطق، حيث غمرت المياه المزروعات والممتلكات مع رياح عاتية تخطت سرعتها الـ 90كلم/س.

وأشار موقع صوت كل لبنان إلى أن العاصفة التي تتعرض لها الدولة اللبنانية بلغت ذروتها ليلا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وثلوج تدنى مستوى تساقطها حتى لامس الـ 500 متر.

كما تسببت الرياح القوية التي هبت ليلا بسقوط شجرة معمرة امام مبنى الزعتري في الهلالية شرق صيدا، فيما ادت الامطار الغزيرة الى ارتفاع منسوب تدفق مياه أنهر الأولي وسينيق والزهراني باتجاه البحر.

من جهة أخرى، سجل منسوب نهر الليطاني، على ضفتيه في منطقة القاسمية، ارتفاعا ملحوظا.

وشكلت المياه المتساقطة تجمعات كبيرة في الحقول الزراعية، واجتاحت المزروعات والخيم الزراعية في بلدات عدة.

وقد استنفرت القوى الامنية والجيش وعناصر الشرطة البلدية والصليب الاحمر اللبناني لمواكبة العاصفة.