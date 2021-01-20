نشطاء من حركة "حياة السود مهمة" يحتفلون في واشنطن برحيل ترامب

احتفل مجموعة من نشطاء حركة "حياة السود مهمة" في أمريكا، اليوم الأربعاء، بمغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، واشنطن وانتهاء ولايته الرئاسية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد تجمع عدد من النشطاء الأمريكيين في ميدان الحركة في واشنطن وهتفوا مع إقلاع مروحية ترامب من البيت الأبيض، حيث رددوا الأغاني والشعارات لتوديع ترامب.
ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بتوقيت الولايات المتحدة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسيكون ترامب أول رئيس منذ عقود يغيب عن حفل تنصيب خليفته عدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.
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