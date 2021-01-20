اعلن موقع صوت كل لبنان عن انتهاء اجتماع لجنة كورونا ورفع توصية بتمديد الاقفال التام بين ١٠ و١٥ يوما.
وكانت لبنان دخلت فجر الخميس الماضي ، مرحلة الإغلاق الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا.
ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ الصحية والإغلاق الشامل في لبنان حتى الـ 25 يناير، تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.
ويشار الي ان وسائل إعلام لبنانية قد كشفت عبر تقارير عن نتائج اختبارات معملية تكشف عن احتمال وجود نسخة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في لبنان وتختلف في بعض خصائصها عن النسخة البريطانية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار لبناني جديد لـ مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.