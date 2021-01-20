بايدن وكامالا هاريس يصلان الكونجرس لتأدية اليمين .. فيديو

وصل موكب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى مبنى الكابيتول "الكونجرس" وذلك لبدء مراسم تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
ووصل موكب بايدن إلى الكونجرس والذي يقل نائبته كامالا هاريس.
إلى ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأنه تم إخلاء المحكمة الأمريكية العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وأكد مسؤول مطلع، أن هناك تواجدًا متزايدًا للحرس الوطني حول المحكمة خلال الساعات الماضية.
ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتوجه بايدن وزوجته جيل، منذ قليل، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب
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