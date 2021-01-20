غير مسبوق في التاريخ .. كل ما تريد معرفته عن حفل تنصيب بايدن

سيكون التنصيب الرئاسي لجو بايدن يوم الأربعاء مختلفًا عن أي حفل آخر في التاريخ الحديث.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بعد أسبوعين فقط من هجوم غير مسبوق على مبنى الكابيتول الأمريكي وبعد عام من تفشي جائحة عالمية قتلت 400 ألف أمريكي، سيكون يوم التنصيب هذا أقل من الاحتفال باللحظة التاريخية للترحيب برئيس جديد في السلطة والمزيد حول تجنب أي عدد من الكوارث المحتملة . قد ولت أيام الحشود الهائلة في "ناشيونال مول" والاستعراض الرئاسي الصاخب - وجاء مكانها بحر من الأعلام الأمريكية ووجود عسكري لم نشهده في عاصمة الأمة منذ الحرب الأهلية.

بدأ سريان الإجراءات الأمنية في وقت أبكر من السنوات السابقة. تم إغلاق الكثير من وسط مدينة واشنطن، بما في ذلك "ناشونال مول"، بنقاط التفتيش العسكرية منذ يوم الجمعة. تم إغلاق أكثر من اثنتي عشرة محطة مترو، وتحيط أميال من الأسوار والحواجز الآن بالقلب الاحتفالي للمدينة.

قضى بايدن الليلة السابقة على تنصيبه في بلير هاوس ، مقر إقامة الضيوف الرئاسي عبر الشارع من البيت الأبيض، واصطحب في صباح اليوم عبر موكب سيارات إلى مبنى الكابيتول الأمريكي ، حيث سيتم أداء اليمين على الجبهة الغربية. قال الرئيس دونالد ترامب في 8 يناير، إنه لن يحضر. ستغني ليدي جاجا النشيد الوطني، بينما ستغني جينيفر لوبيز وجارث بروكس.

بسبب الوباء ، سيتم إغلاق الحفل للجمهور. سيضم حوالي 1000 شخص بعض أعضاء الكونجرس، الذين يمكنهم إحضار ضيف واحد وكبار الشخصيات الأخرى. في مراسم التنصيب الماضية ، تدفق مئات الآلاف على ناشونال مول والشوارع المحيطة. في عام 2009، حضر ما يقدر بنحو 1.9 مليون شخص تنصيب أوباما. هذا العام، سيتم زرع حوالي 200000 علم على العشب لتمثيل جميع الأشخاص الذين سيحصلون عادة على تذاكر للحضور.

بعد أداء اليمين، سيعبر بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجاتهم نهر بوتوماك إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول كأحد أعمالهم الأولى في المنصب. وسينضم إليهم هناك الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، برفقة السيدات الأوائل السابقات.

في الأوقات العادية، سيتبع موكب الاحتفال، مع الفرق المسيرة والوحدات العسكرية والقائد العام الجديد في شارع بنسلفانيا من مبنى الكابيتول إلى البيت الأبيض. تم إلغاء موكب هذا العام. وبدلًا من ذلك، سيرافق بايدن وهاريس من قبل الجيش لالتقاط صورة من شارع 15 شمال غرب إلى البيت الأبيض. وبعد ذلك سيتم بث "موكب في جميع أنحاء أمريكا" على التلفزيون، ويقدمه الممثل الشهير توم هانكس.

سمح المسؤولون الأمريكيون لما يصل إلى 25000 من أفراد الحرس الوطني بدعم شرطة الكابيتول الأمريكية والخدمة السرية وإنفاذ القانون المحلي - أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء البالغ عددهم 8000 الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في 2017 بالإضافة إلى تأمين مجمع الكابيتول ، ستقوم القوات بدوريات في أحياء واشنطن بحثًا عن أي تهديدات للأهداف السهلة مثل الحدائق ومحطات مترو الأنفاق، وفقًا لعضو مجلس العاصمة تشارلز ألين.

يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء آخرون في إنفاذ القانون خلف الكواليس لتعقب وتعطيل المؤامرات النشطة للتهديد بالعنف أثناء التنصيب، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. تشارك أكثر من 20 وكالة للسلامة العامة في التخطيط الأمني ​، بقيادة جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

حتى الآن، يبدو أن اليقظة المتزايدة تعمل. ظلت الاحتجاجات التي كان من المتوقع أن تتحول إلى أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع سلمية إلى حد كبير. تم القبض على رجل عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من مبنى الكابيتول يوم الجمعة ومعه مسدس غير مسجل وذخيرة في سيارته ، وفقا للشرطة.

لا يزال من الممكن تغيير خطط الاحتفالات المصغرة بشكل كبير. بينما يتوقع بايدن وهاريس أداء القسم خارج مبنى الكابيتول ، أقرت كيت بيدينجفيلد ، مديرة الاتصالات القادمة لبايدن ، لـ"إيه بي سي"، أنه يمكن أن يتغير إذا تطلبت الإجراءات الأمنية ذلك.