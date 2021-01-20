إغلاق جميع الطرق المؤدية للبيت الأبيض قبيل تأدية بايدن اليمين الدستورية

أغلقت القوات الأمنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الطرق المؤدية إلى البيت الأبيض، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووصل بايدن منذ قليل إلى مبنى الكونجرس؛ لأداء اليمين الدستورية، كما وصل الرئيسان الأمريكيان السابقان، بيل كلينتون، وباراك أوباما للمشاركة في حفل التنصيب.
جاء ذلك تزامنًا مع إخلاء القوات الأمنية المحكمة الأمريكية العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة.
وأكد مسؤول مطلع، أن هناك تواجدًا متزايدًا للحرس الوطني حول المحكمة خلال الساعات الماضية.
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