هذا الرجل سيقف بجوار نائبة بايدن أثناء أداء اليمين

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن "يوجين جودمان" ضابط شرطة موقعة الكابيتول، أو يوم الأربعاء الدامي قبل نحو أسبوعين، سيرافق نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب "كامالا هاريس" إلى حفل الافتتاح.
وسيرافق جودمان نائبة الرئيس،بعدما أصبح وجه مقاومة وبطل مواجهة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء 6 يناير الجاري.
وأكد أحد مساعدي "بايدن" لشبكة "CNN" أن جودمان سيرافق هاريس في منصبها الجديد؛ بعد ترقيته لنائب رقيب، يقوم بأعمال الامن في مجلس النواب.
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