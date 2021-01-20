مايك بنس يترك رسالة لـ كامالا هاريس في البيت الأبيض

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، ترك رسالة إلى، كامالا هاريس، التي ستخلفه في منصبه كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، تركا رسالتين مشابهتين لبايدن وزوجته في البيت الأبيض.

ويعد ترك خطاب للرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض، ضمن التقاليد التي اعتاد عليها رؤساء أمريكا السابقون عند مغادرتهم منصبهم، حيث يتمنون في الخطاب التوفيق للرؤساء الجدد، ويقدمون لهم النصائح.