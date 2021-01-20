نائب ترامب يصل إلى الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن

وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس الـ 46 جو بايدن. ورفض ترامب حضور حفل التنصيب، كما رفض استقبال بايدن في البيت الأبيض. وترك ترامب وزوجته ميلانيا رسالة للرئيس الجديد بايدن وزوجته. وذكر مصدر مطلع أن الرسالة التي تركها ترامب الرئيس الـ 45 لأمريكا، ستبقى سرية ولن يتم الكشف عن فحواها. واليوم يتم تنصيب بايدن وسط استعدادات أمريكية أمنية غير مسبوقة، حيث نشر الحرس الوطني الأمريكي أكثر من 25 ألف جندي.

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