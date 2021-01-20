أردوغان يواصل عدوانه.. تركيا تقصف مدنًا سورية بالمدفعية الثقيلة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام القوات التركية مستخدمة المدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قصف محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.
وأشار المرصد السوري الي عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت القوات التركية المتمركزة في مناطق درع الفرات قد قامت بقصفا بريًا نفذته على قريتي مرعناز العلقمية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 يناير، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامنًا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كما رصد المرصد السوري، في 11 يناير ، قصفًا مدفعيًا استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.
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