نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل اليوم"6182" حالة جديدة و "84" حالة وفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الدولة الإيرانية 6182 إصابة جديدة ونحو 84 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا إلي مليون و348 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57 ألفًا و57 حالة.



وأشارت إلى أن 4214 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز مليونًا و137 ألف حالة، وذالك حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.

