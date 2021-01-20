عاجل.. توافد كبار الشخصيات للمشاركة في حفل تنصيب جو بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض للمشاركة في مراسم تنصيبه في ظل توافد كبار الشخصيات للمشاركة في حفل التنصيب.

من جانبه قال بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "اليوم يومًا جديدًا في تاريخ أمريكا"، كما قالت كاملا هاريس في تصريحات لها نقلتها فضائية "اكسترا نيوز": "اليوم نكتب فصلًا جديدًا من التاريخ الأمريكي".

