نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يترك رسالة لـ"جو بايدن" في مقر البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في مقر البيت الأبيض.

وقال السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض في تصريحات نقلتها فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء إن فحوى الرسالة ستبقى سرًا بين بايدن وترامب.

