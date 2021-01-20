نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايدن ونائبته يصلان للكونجرس استعدادًا لبدء مراسم التنصيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن بصحبة زوجته، ونائبته كاميلا هاريس إلى مقر الكونجرس استعدادًا لمراسم تنصيبه.

وكان وصل قبل قليل النائب السابق للولايات المتحدة مايك بنس لحضور حفل التنصيب، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات العامة المشاركة في حفل التنصيب.

