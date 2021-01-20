نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. بدء مراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ بعد قليل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان وصل قبل قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة زوجته، ونائبته كاميلا هاريس إلى مقر الكونجرس استعدادًا لمراسم تنصيبه.

كما وصل النائب السابق للولايات المتحدة مايك بنس لحضور حفل التنصيب، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات العامة المشاركة في حفل التنصيب.

