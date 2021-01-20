نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الآن” رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت برقم الهوية لعام 2020-2021 عبر moe.edu.kw/resultcloud في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الثانوية العامة الكويت، ينتظر الطلبة والطلبات للمرحلة الثانوية بدولة الكويت ظهور النتيجة بفارغ صبر حيث انهم قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدأ البحث عن النتيجة، وقد أعلنت وزارة التعليم الكويتية اليوم عن ظهور نتيجة الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 برقم الهوية وسوف يتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الكويتية.

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة قد قاموا من الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام في أغسطس العام الماضي وقد تم تصحيح الأوراق وتم رصد الدرجات وتم رفعها على موقع الوزارة الإلكتروني.

رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت برقم الهوية:

وقد قامت وزارة التعليم الكويتية اليوم من الإعلان انه اعتماد النتيجة وقد تم رفع نتيجة الصف الثاني عشر لدولة الكويت على موقع الوزارة الرسمي، ويستطيع الطلبة بكل سهولة الحصول على بيان الدرجات الخاص بهم برقم الهوية عبر موقع وزارة التعليم الكويتية، وموقع المربع الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب للمدرسة للحصول على درجاتهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت :

وقد أتاحت دولة الكويت الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية عن العام الدراسي 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية ويستطيع الطلبة الحصول على كشف تفصيلي للنتيجة برقم الهوية، كما يمكنهم أيضا تقديم التظلمات فور الانتهاء من مرحلة إعلان النتيجة وقد أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر وهي كالتالي: