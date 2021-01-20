ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليستر سيتي علي تشيلسي.. اشتعال المنافسة

ترتيب الدوري الانجليزي ، تغير ترتيب الدوري الانجليزي رأسا علي عقب فور فوز نادي ليستر الانجليزي على الفريق اللندني نادي تشيلسي الأنجليزي امس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

أبرز أحداث مباراة ليستر سيتي وتشيلسي

نادي ليستر سيتي تقدم بهدف في الدقيقة 6 من المباراة عن طريق ويلفريد نديدي، الدقيقة 29 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب كي هفرتز لاعب تشيلسي، الدقيقة 41 يتقدم نادي ليستر مرة أخري عن طريق لاعبه جيمس ماديسون، الدقيقة 52 أشهر الحكم مرة أخري البطاقة الصفراء في وجه لاعب تشيلسي ماتيو كوفاسيتش، الدقيقة 85 أشهر الحكم البطاقة الصفراء على لاعب ليستر ويسلي فوفانا، الدقيقة 89 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب تشيلسي حكيم زياش.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليستر وتشيلسي

بعد نتيجة مباراة الفريقين تغير المراكز حيث قفز رصيد ليستر سيتي إلي 38 نقطة من 19 مباراة منهم 12 مباراة انتهت بالفوز ومباراتان بالتعادل و5 مباريات بالخسارة وبهذه النتائج يحتل ليستر المركز الأول في ترتيب الدوري الانجليزي مؤقتا حين ينتظر نادى ليستر سيتى نتائج مباراة مانشستر يونايتيد الذي قام باللعب 18 مباراة فقط ونادي مانشستر سيتي الذى قام بخوض 17 مباراة فقط ومتبقي له مباراتين وأيضا نادي ليفر بول لعب 18 مباراة مثل فريق توتنهام، بينما موقف فريق تشيلسي يزداد صعوبة في المنافسة على الفوز بلقب الدوري الانجليزي فيحتل المركز الثامن من 19 مباراة منهم 8 مباريات أنتهم بالفوز و5 مباريات انتهت بالتعادل و6 مباريات انتهت بالخسارة، وقام مدرب فريق تشيلسي الانجليزي فرانك لامبارد أسطورة نادي تشيلسي ب أنتقاد لاعبيه فور انتهاء المباراة قائلا: هناك لاعبون لا يلعبون بروح وجدية وهذه هي الحقيقة وببساطة شديدة أن التشكيلة الحالية ليس بنفس جودة اللاعيبة الذي حققت من قبل لقب الدوري الانجليزي.

ليستر سيتي 38 نقطة من 19 مباراة. مانشستر يونايتد 37 نقطة من 18 مباراة. مانشستر سيتي 35 نقطة من 17 مباراة. ليفر بول 34 نقطة من 18 مباراة. توتنهام هوتسبير 33 نقطة من 18 مباراة. ايفرتون 32 نقطة من 17 مباراة. ويستهام 32 نقطة من 19 مباراة. تشيلسي 29 نقطة من 19 مباراة.

ترتيب الدوري الانجليزي الآن

بالطبع سوف يتغير الترتيب مرة أخري بعد لعب كل فريق مبارياته المؤجلة، لقد أستعرضنا اليوم ترتيب الدوري الانجليزي وأخر الأخبار، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.