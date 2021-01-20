أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، عملية جراحية في ألمانيا حيث يتلقى العلاج هناك من جراء مضاعفات فيروس كورونا.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن العملية التي تمت في قدم تبون اليمنى تكللت بالنجاح.
وكان تبون (75 عاما) غادر الـ 10 من يناير الجاري الجزائر متجها إلى ألمانيا لمواصلة العلاج،ـ الذي بدأه قبل أشهر.
وعودة تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته بالوباء، كانت مجدولة قبل عودته إلى الجزائر يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته في الجزائر حالت دون ذلك، حسب رئاسة الجمهورية.
وصرح تبون قبيل مغادرته إنه قد يضطر إلى إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات كورونا، معربا عن أمله في أن تكون الزيارة الجديدة "قصيرة".
وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون سيعود، خلال الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.
وكان تبون سافر إلى ألمانيا قبل أشهر للعلاج من كورونا، وعاد بعد فترة إلى الجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.