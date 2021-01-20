تخلت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ملابسها الرسمية المعتادة، واتشحت بفستان صيفي، بعد وصولها لفلوريدا مع ترامب، بعد مغادرتهما العاصمة واشنطن في يوم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن.
وفاجأت ميلانيا الجميع بنزولها من الطائرة في فلوريدا، بفستان برتقالي صيفي "غريب" مليء بالزخارف المبهجة، وهو أول ظهور لها بهذا الشكل منذ أن أصبحت سيدة أميركا الاولى.
ويبدو أن ميلانيا قررت أن تغير ملابسها في الطائرة، بعد أن ركبت الطائرة في واشنطن بملابس رسمية سوداء، لتهبط بعدها بفستان يمثل نهاية حقبتها الرسمية مع زوجها.
وتداول ناشطون فستان ميلانيا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض علامة منها على تخلصها من أعباء البيت الأبيض، وأنها سعيدة بعودتها لحياتها الطبيعية، بينما نوه البعض "لغرابة" الفستان الذي بدا كأنه بموضة السبعينات.
وغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية قبل أربع ساعات من تنصيب خلفه جو بايدن.
وهبطت طائرة مروحية رئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، تمهيدا لنقل ترامب، بعد أربع سنوات قضاها هناك.
وأظهرت لقطات ترامب بصحبة زوجته ميلانيا مرتدين ملابس رسمية شتوية سوداء اللون وهما يخرجان من أحد أبواب البيت الأبيض، حيث ألقى كلمة وداعية بسيطة قبل أن يصعد الاثنان إلى الطائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. ميلانيا تتحلل من الملابس الرسمية وتختار زيا غريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.