صور.. استقبال حافل لنائبة بايدن فى حفل التنصيب

جدة - نرمين السيد - استقبل ضيوف حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، نائبة الرئيس كاميلا هاريس تصفيق حار، لدى دخولها حفل التنصيب مع زوجها.



جدة - نرمين السيد - استقبل ضيوف حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، نائبة الرئيس كاميلا هاريس تصفيق حار، لدى دخولها حفل التنصيب مع زوجها. ويدلى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليمين ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل محدود فرضته ظروف كورونا.

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