كاميلا هاريس تؤدى اليمين نائبة للرئيس الأمريكى بايدن

جدة - نرمين السيد - أدت كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية لتكون أول إمرأة تتولى المنصب بشكل رسمى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.





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