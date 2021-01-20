عاجل.. جو بايدن يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن فى حضور عدد من الرؤساء السابقين، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وسط غياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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