جدة - نرمين السيد - وقال "بايدن"، خلال كلمته فى حفل تنصيبه: "هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، متابعًا: "صوت الشعب الأمريكى سُمِع واحترم".
وواصل بايدن : "سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، أمريكا اختبرت مرارا وانتصرت على كل التحديات، فتعلمنا أن الديمقراطية ثمينة وهى اليوم انتصرت".
وتابع "بايدن" : "نحتفل بالانتقال السلمى للسلطة بعيدا عن الانقسام، فالقصة الأمريكية لا تعتمد على شخص محدد".
وأضاف "بايدن" :سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، فبالوحدة يمكننا أن نصحح الأخطاء، ويمكننا أن نوحد أمريكا ونجعلها قوية مجددا".
وأكد بايدن، أنه سيتم التصدى للغضب والتطرف بالوحدة وسننتصر عليها، فتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها فى السنوات المقبلة.
وحول فيروس كورونا، قال بايدن :"كورونا أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، ودستورنا يضمن لنا التعافى السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: تم امتحان أمريكا ونحن اليوم أقوى مما مضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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