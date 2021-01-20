بث مباشر .. بدء حفل تنصيب جو بايدن

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، إلى مبنى الكونجرس للإدلاء باليمين الدستورية ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية. ووصل عدد من الرؤساء السابقين إلى الكونجرس، للمشاركة فى حفل تنصيب بايدن.

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