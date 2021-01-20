أول تغريدة لـ كامالا هاريس بعد أداء اليمين كنائبة لـ بايدن

نشرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول تغريدة لها منذ لحظات عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الكونجرس. وقال حساب نائبة الرئيس الأمريكي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء "جاهزة للخدمة". وأدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الكونجرس. وبذلك تدخل هاريس التاريخ كأول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب. وأدت هاريس اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا "سونيا سوتومايور"، وهي أول قاضية من أصل إسباني في تاريخ المحكمة. ورشحت سوتومايور للمحكمة العليا من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009، وهي تشبه "هاريس"، حيث كسرت سوتومايور الحواجز طوال حياتها المهنية.

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