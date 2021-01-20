ترامب يصدر قرارا عاجلا قبل دقائق من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصدر عفوًا رئاسيًا عن ألبرت بيرو جونيور.
وبحسب الشبكة، فإن ألبرت بيرو جونيور هو الزوج السابق لمذيعة قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب جينين بيرو، وتم اتهامه بالتآمر والتهرب الضريبي عام 2000.
وكان ترامب أصدر في وقت سابق من اليوم عفوًا عن 73 شخصًا قبل مغادرة منصبه.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".
ومن بين الأشخاص الذين تم إصدار العفو بحقهم ستيف بانون، المستشار السابق بالبيت الأبيض، ومغنيا الراب ليل واين وكوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.
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