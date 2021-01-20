ترامب يصدر قرارا عاجلا قبل دقائق من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصدر عفوًا رئاسيًا عن ألبرت بيرو جونيور.

وبحسب الشبكة، فإن ألبرت بيرو جونيور هو الزوج السابق لمذيعة قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب جينين بيرو، وتم اتهامه بالتآمر والتهرب الضريبي عام 2000.

وكان ترامب أصدر في وقت سابق من اليوم عفوًا عن 73 شخصًا قبل مغادرة منصبه.